Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Banfield

El "Globo" llega al partido en una racha crítica de seis encuentros sin victorias. El equipo de Frank Darío Kudelka no pudo levantar cabeza desde su dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana (cayendo 3-1 en casa). Desde entonces, ha registrado cuatro empates y una derrota, una seguidilla que lo relegó al puesto 11 de la Zona A, fuera de la zona de playoffs. Una victoria ante su gente es imprescindible para volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación.