Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario del choque entre Huracán y Banfield este sábado a las 19:00, en un encuentro vital por la fecha 11 del Clausura, donde la urgencia de sumar puntos es mutua.
El "Globo" llega al partido en una racha crítica de seis encuentros sin victorias. El equipo de Frank Darío Kudelka no pudo levantar cabeza desde su dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana (cayendo 3-1 en casa). Desde entonces, ha registrado cuatro empates y una derrota, una seguidilla que lo relegó al puesto 11 de la Zona A, fuera de la zona de playoffs. Una victoria ante su gente es imprescindible para volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación.
Aunque el rendimiento de Banfield en el Clausura (cuatro triunfos, dos empates y cuatro caídas) lo mantiene cerca de los puestos de clasificación con 14 puntos, la mira del "Taladro" está puesta en sellar su permanencia. En la tabla anual, el club de Peña y Arenales suma 28 unidades y mantiene una luz de nueve puntos sobre San Martín de San Juan, que hoy ocupa el puesto de descenso. Para Banfield, cada punto sumado en el Ducó es una garantía para alejarse definitivamente de la zona roja.
Formaciones del encuentro
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
