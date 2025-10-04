Huracán venció a Banfield en el Torneo Clausura y cortó una difícil racha sin victorias
En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Luciano Giménez convirtió de cabeza para darle un cambio de aire al Globo ante el Taladro. Los detalles.
Huracán venció por 1-0 Banfield este sábado y ese gol fue suficiente para cambiar el ánimo del Globo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura. De esta manera, el conjunto de Parque Patricios se metió en la pelea por los playoffs, quedando sexto en la Zona A, con 16 puntos.
Por su parte, el Taladro quedó décimo, con 14 puntos, y por fuera de los puestos de clasificación para la siguiente fase. De todos modos, el peor de los problemas de Banfield no son los playoffs, sino la permanencia: en la tabla de promedios se ubica a tres puestos del último, con una marca de 1.119. En la anual, está vigésimo quinto (25°), con 28 unidades.
El gol de la victoria estuvo en manos de Luciano Giménez, que convirtió de cabeza a los 46 minutos de iniciado el duelo.
Huracán vs. Banfield: resultado en vivo
Formaciones del encuentro
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Huracán vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario