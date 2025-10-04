Huracán venció a Banfield en el Torneo Clausura y cortó una difícil racha sin victorias

Por su parte, el Taladro quedó décimo, con 14 puntos, y por fuera de los puestos de clasificación para la siguiente fase. De todos modos, el peor de los problemas de Banfield no son los playoffs, sino la permanencia: en la tabla de promedios se ubica a tres puestos del último, con una marca de 1.119. En la anual, está vigésimo quinto (25°), con 28 unidades.