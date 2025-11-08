Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado a las 17:00 horas, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de un enfrentamiento que es mucho más que tres puntos. Por la 15ª jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Huracán y Newell’s Old Boys protagonizarán un choque de urgencias con sabor a match point de cara a los playoffs.
Para el "Globo", dirigido por Frank Darío Kudelka, este partido es una obligación. A pesar de un semestre con más sombras que luces, el recuerdo de haber jugado la final hace solo cinco meses se niega a morir. Hoy, fuera de la zona de clasificación a falta de dos fechas, necesitan una victoria imperiosa para reengancharse a los playoffs y, con ello, mantener viva la esperanza de clasificar a una copa continental.
La voz de mando la puso el capitán, Hernán Galíndez, quien sentenció en el vestuario: "No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades". Es la última llamada. La situación de Newell's, en cambio, roza el drama. La "Lepra" no solo lucha por la dignidad deportiva, sino que está seriamente comprometida con la zona de descenso por tabla anual.
El regreso de Lucas Bernardi al banquillo en reemplazo de Cristian Fabbiani no trajo la esperada "sacudida": el equipo cayó 1-0 ante Unión, hundiéndolos aún más. Hoy, Newell's es el último de la Zona A del Clausura y su salvación ya no está únicamente en sus manos.
Para colmo de males, a la crisis de resultados se suma la reciente desvinculación del delantero Pipa Benedetto, un fichaje estelar que nunca logró despegar y fue desafectado por el nuevo cuerpo técnico. El panorama es desolador, y el Ducó es su penúltima oportunidad para aferrarse a la categoría.
Probables formaciones del encuentro
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa; Martín Fernández, Ever Banega, Valentino Acuña; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Lucas Bernardi.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
