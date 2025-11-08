Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Newell's

Para el "Globo", dirigido por Frank Darío Kudelka, este partido es una obligación. A pesar de un semestre con más sombras que luces, el recuerdo de haber jugado la final hace solo cinco meses se niega a morir. Hoy, fuera de la zona de clasificación a falta de dos fechas, necesitan una victoria imperiosa para reengancharse a los playoffs y, con ello, mantener viva la esperanza de clasificar a una copa continental.