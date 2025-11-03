Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Huracán

El Halcón, dirigido por Mariano Soso, sufrió un duro golpe en la fecha anterior al ser goleado 3 a 0 por Unión en Santa Fe, resultado que lo hizo descender de la cima. Ese tropiezo lo dejó al borde de salir de la zona de playoffs, con apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores y una diferencia de gol desfavorable.