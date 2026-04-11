Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 15:30, la "Lepra" recibe al "Bicho" en el Bautista Gargantini con un objetivo claro: asegurar su clasificación a la fase final del Apertura.
Con 26 puntos y liderando la Zona B, el equipo de Alfredo Berti —que viene de debutar con éxito en la Libertadores— quedará virtualmente clasificado si logra una victoria, aunque otros resultados podrían beneficiarlo incluso sin sumar.
El duelo tiene un fuerte tinte emotivo, ya que reedita la final de la Copa Argentina 2025 ganada por los mendocinos.
Pese al inminente viaje a Brasil para enfrentar a Fluminense, Berti pondrá a sus mejores titulares para cerrar el pase local. No será fácil: Argentinos llega tercero, con siete partidos invicto y cuatro victorias al hilo, prometiendo una verdadera prueba de fuego en Mendoza.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastiá Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Iván Morales, Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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