Independiente Rivadavia puso primera en la Copa Argentina con una victoria ante Estudiantes de Caseros
Por los 32vos de final, la "Lepra" mendocina se impuso 2-0 en su defensa del título de la Copa Argentina 2026.
Independiente Rivadavia, flamante campeón defensor, debutó este domingo ante Estudiantes de Caseros en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, con una victoria 2-0.
En el Estadio Único del Parque La Pedrera y con arbitraje de Sebastían Zunino, Arce en el primer tiempo y Ríos en el complemento, marcaron los tantos del campeón defensor del certamen federal.
La "Lepra" mendocina dio el puntapié inicial a la nueva edición, luego de quedarse con la anterior, en la que venció por penales a Argentinos Juniors en la final para sumar su primer título en Primera División y sacar pasaje a la Copa Libertadores.
En cuanto al plantel, Gonzalo Ríos, Iván Valdez, José Florentín, Juan Manuel Elordi, Emanuel López Riga, Ramiro Macagno, Stefano Moreyra, Diego Crego y Santiago Cena son las altas hasta el momento. Tras su pase caído a River, el futuro de Sebastián Villa es una incógnita, aunque es fuera del club.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario