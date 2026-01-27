Independiente Rivadavia sorprendió a Huracán y se lo dio vuelta 1-2 en el Ducó

El partido comenzó con un desarrollo intenso y parejo, con ambos equipos dispuestos a presionar alto y a disputar cada pelota. Independiente Rivadavia avisó temprano con un remate de Fabrizio Sartori que pasó muy cerca del arco, dejando en claro que no había viajado a Parque Patricios a especular. Sin embargo, con el correr de los minutos, Huracán fue encontrando mayor comodidad en el juego y logró imponerse en el mediocampo, empujado por su gente y por la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo.