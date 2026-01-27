Independiente Rivadavia sorprendió a Huracán y se lo dio vuelta 1-2 en el Ducó
La Lepra mendocina remontó el partido como visitante con dos goles de cabeza y se mantiene con puntaje ideal tras las dos primeras fechas de la Zona B.
Independiente Rivadavia confirmó que su buen inicio en el Torneo Apertura 2026 no es casualidad y volvió a mostrar carácter para quedarse con un triunfo de alto impacto. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el equipo mendocino revirtió un resultado adverso y derrotó 2-1 a Huracán, sumando su segunda victoria consecutiva y alcanzando los seis puntos en la Zona B, con una actuación que combinó orden, paciencia y eficacia en los momentos clave.
El partido comenzó con un desarrollo intenso y parejo, con ambos equipos dispuestos a presionar alto y a disputar cada pelota. Independiente Rivadavia avisó temprano con un remate de Fabrizio Sartori que pasó muy cerca del arco, dejando en claro que no había viajado a Parque Patricios a especular. Sin embargo, con el correr de los minutos, Huracán fue encontrando mayor comodidad en el juego y logró imponerse en el mediocampo, empujado por su gente y por la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo.
Ese dominio tuvo premio a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Jordy Caicedo capitalizó una de las llegadas del Globo y puso el 1-0 para el local. El gol le dio tranquilidad al equipo de Diego Martínez, que cerró la primera etapa con ventaja y con la sensación de tener controlado el trámite ante un rival que, si bien no renunciaba al ataque, mostraba dificultades para profundizar.
El complemento marcó un quiebre total en el partido. Independiente Rivadavia salió con otra actitud, ajustó marcas, ganó presencia en el área rival y empezó a aprovechar las pelotas detenidas. A los 7 minutos del segundo tiempo llegó el empate: tras una acción ofensiva bien elaborada, Fabrizio Sartori apareció para igualar el marcador y devolverle la confianza a la Lepra, que a partir de allí se adueñó del ritmo del encuentro.
Huracán sintió el impacto del empate y le costó recuperar el control. La visita, en cambio, creció desde lo anímico y comenzó a justificar la remontada. A los 19 minutos, nuevamente a través de una pelota parada, Sheyko Studer ganó en lo alto y, con un cabezazo certero, puso el 2-1 que terminaría siendo definitivo. El gol reflejó uno de los puntos fuertes del equipo mendocino: la contundencia aérea y la convicción para ir a buscar el partido aun en desventaja.
En el tramo final, Huracán intentó reaccionar con cambios ofensivos y empuje, pero se encontró con un Independiente Rivadavia sólido, bien plantado y decidido a defender la ventaja con inteligencia. El pitazo final confirmó una victoria que refuerza la ilusión mendocina y prolonga su inicio ideal en el campeonato. Para el Globo, en tanto, la derrota profundiza un arranque irregular que lo mantiene sin triunfos y con la obligación de recuperarse rápidamente.
Mirá el resumen de Huracán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario