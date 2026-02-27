Independiente vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Rojo quiere cortar la racha sin triunfos y acercarse a los primeros puestos de la Zona A. Recibe al conjunto santiagueño en el Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.
Independiente afrontará este sábado un compromiso determinante cuando reciba a Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El partido se jugará desde las 20 en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Darío Herrera y Diego Ceballos en el VAR. La transmisión será de ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tuvo un arranque competitivo, con apenas una derrota en las primeras siete jornadas, aunque le costó capitalizar su dominio en resultados concretos. Solo ganó dos encuentros y suma siete puntos, lo que lo ubica en el séptimo puesto de la Zona A.
Tras dos fechas sin sumar de a tres, el Rojo necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la pelea por la clasificación. En Avellaneda, el objetivo será imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la localía para volver a meterse en la conversación grande.
Central Córdoba, por su parte, tampoco tuvo un comienzo sólido y marcha 12° con ocho unidades. El equipo conducido por Lucas Pusineri sabe que un triunfo como visitante podría cambiar el panorama y colocarlo en zona de playoffs al cierre de la fecha.
En un campeonato de márgenes estrechos, cada punto adquiere valor estratégico. El local intentará transformar su volumen de juego en eficacia, mientras que los santiagueños apostarán a dar el golpe y sumar confianza. La noche en Avellaneda promete tensión y mucho en juego para ambos.
Independiente vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Juan Pignani; Agustín Quiroga, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis, Santiago Moyano; Michael Santos y Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.
Independiente vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 20.
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
