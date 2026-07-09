Murió Fernando Berón, histórico coordinador de San Lorenzo e Independiente
A los 58 años de edad, falleció Fernando Berón. El fútbol argentino despide al recordado formador de juveniles en Independiente y San Lorenzo.
El fútbol argentino se encuentra de duelo tras confirmarse la triste noticia de que el reconocido formador y entrenador Fernando Berón falleció a sus 58 años de edad, luego de luchar contra una dura enfermedad. Dejó un enorme e imborrable legado en las divisiones inferiores de San Lorenzo e Independiente.
El legado de Fernando Berón en San Lorenzo e Independiente
Su llegada al fútbol formativo se dio en 1992, cuando Ricardo Calabria decidió llevarlo a trabajar al club de sus amores: San Lorenzo. En Boedo estuvo a cargo de las categorías Infantiles, Inferiores, Reserva y hasta tuvo interinatos en la Primera División, siendo siempre un profesional predispuesto a colaborar con la institución en los momentos institucionales más delicados.
Su etapa más recordada se dio como coordinador de las inferiores de Independiente entre 2015 y 2021. En el conjunto de Avellaneda se ganó definitivamente el afectuoso mote de "bombero", al estar siempre a disposición para asumir de manera interina ante las salidas de técnicos como Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Sebastián Beccacece y Lucas Pusineri. Durante sus ciclos en el Rojo, obtuvo grandes resultados para aquietar las aguas.
Su última experiencia laboral se dio a cargo de la Reserva de Barracas Central entre 2024 y 2025. Se esperaba que regresara para su tercer ciclo en el Ciclón con el objetivo de trabajar en las divisiones juveniles junto a Walter Perazzo, pero sus problemas de salud impidieron concretar el anhelado retorno a su casa.
A través de sus canales oficiales, tanto San Lorenzo como Independiente despidieron a su histórico coordinador lamentando profundamente su temprana partida y enviando condolencias a todos sus seres queridos.
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