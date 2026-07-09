Murió Fernando Berón, histórico coordinador de San Lorenzo e Independiente

Su etapa más recordada se dio como coordinador de las inferiores de Independiente entre 2015 y 2021. En el conjunto de Avellaneda se ganó definitivamente el afectuoso mote de "bombero", al estar siempre a disposición para asumir de manera interina ante las salidas de técnicos como Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Sebastián Beccacece y Lucas Pusineri. Durante sus ciclos en el Rojo, obtuvo grandes resultados para aquietar las aguas.