Los dos jugadores que Gustavo Quinteros apartó del plantel de Independiente
El entrenador comenzó a diagramar lo que será el plantel para cuándo se reanude la competencia luego del Mundial y movió dos fichas inesperadas.
Gustavo Quinteros tomó una fuerte decisión en Independiente y apartó del plantel profesional a Ignacio Pussetto y Rodrigo Fernández Cedrés. El entrenador les informó que no serán considerados para lo que viene y que, mientras definen sus futuros, entrenarán junto a la Reserva.
El entrenador decidió apartar a estos dos futbolistas, a quienes les comunicó que no serán tenidos en cuenta y que su permanencia en el grupo profesional resultaba contraproducente para el funcionamiento interno del equipo. A partir de ahora, ambos futbolistas se entrenarán con la Reserva mientras buscan resolver su futuro durante el actual mercado de pases.
Huracán espera por Ignacio Pussetto
En el caso de Pussetto, el principal interesado en incorporarlo es Huracán, que mantiene conversaciones con Independiente desde hace varios días. Sin embargo, la negociación todavía no llegó a buen puerto debido a las diferencias económicas entre ambas instituciones. El Rojo mantiene una postura firme respecto al monto que pretende por el delantero, aunque las charlas continúan.
Por su parte, la inesperada salida de Fernández Cedrés también quedó encaminada luego de la decisión del cuerpo técnico, que ya no lo considera dentro del proyecto deportivo y deberá resolver su futuro en las próximas horas de cara a la segunda mitad del 2026.
Independiente sigue moviéndose en el mercado de pases
Mientras define las salidas, Independiente continúa reforzando el plantel de cara al próximo torneo que promete ser muy exigente en todos los sentidos. En este mercado de pases ya concretó los regresos de Maximiliano Meza y adquirió de manera definitiva a Matías Abaldo por US$3,1 millones. Además, Quinteros ya se comunicó con Matías Alejandro Galarza, mediocampista de Talleres de Córdoba, para manifestarle su interés en sumarlo al plantel, una gestión que se relaciona directamente con la salida de Fernández Cedrés.
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