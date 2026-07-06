Los dos jugadores que Gustavo Quinteros apartó del plantel de Independiente

Independiente sigue moviéndose en el mercado de pases

Mientras define las salidas, Independiente continúa reforzando el plantel de cara al próximo torneo que promete ser muy exigente en todos los sentidos. En este mercado de pases ya concretó los regresos de Maximiliano Meza y adquirió de manera definitiva a Matías Abaldo por US$3,1 millones. Además, Quinteros ya se comunicó con Matías Alejandro Galarza, mediocampista de Talleres de Córdoba, para manifestarle su interés en sumarlo al plantel, una gestión que se relaciona directamente con la salida de Fernández Cedrés.