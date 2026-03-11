Platense amargó a Newell's en Rosario con un empate sobre la hora
La "Lepra", que atraviesa un momento crítico, lo ganaba con un lindo gol de tiro libre, pero a 7 minutos del final, el el "Calamar" logró la igualdad.
En un partido determinante para Newell's, Platense le empató este martes cerca del final en el estadio Marcelo Bielsa por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Se trataba de una prueba clave para el conjunto rosarino, que atraviesa una situación deportiva muy delicada y necesita sumar de manera urgente para cambiar el rumbo de su temporada. Facundo Guch había puesto el 1-0 con un lindo gol de tiro libre.
Sin embargo, el "Calamar" logró el empate a 7 minutos del final del tiempo reglamentaron a través de Lotti. El empate sería definitivo.
Más allá del mazazo que significó el empate, el local volvió a ponerse en ventaja 2-1 con el tanto de Mazzanti a los 86 minutos, pero la jugada fue invalidad por el VAR por una infracción previa.
El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Ese resultado profundizó la crisis deportiva que atraviesa el club, que todavía no ha conseguido ganar en lo que va del año.
Del otro lado estuvo un Platense que vive una realidad completamente distinta. El equipo dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento muy positivo y llegaba a Rosario con la ilusión de seguir escalando posiciones en el campeonato.
En lo que va del torneo, el Calamar apenas sufrió una derrota y se mantiene como uno de los animadores de su zona.
Newell's vs. Platense: formaciones
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Newell's vs. Platense: otros datos
- Hora: 22:00.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports.
