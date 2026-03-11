Platense amargó a Newell's en Rosario con un empate sobre la hora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031563654055796821&partner=&hide_thread=false Mazzanti convirtió para Newell's, pero el 2-1 fue invalidado por una falta previa #LPFxTNTSports



El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Ese resultado profundizó la crisis deportiva que atraviesa el club, que todavía no ha conseguido ganar en lo que va del año.