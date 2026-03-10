La fuerte decisión que tomó España sobre la Finalissima ante Argentina

Según detalló, las negociaciones para resolver la sede se realizan entre la UEFA y la Conmebol, aunque el partido forma parte de un paquete de eventos organizados por una empresa privada: “Estamos a expensas de cerrar la negociación, que es con UEFA y Conmebol, pero a través de una empresa que ha contratado este partido y otros cinco más. Todo va en el mismo paquete. España gana una cifra importante”, sostuvo.