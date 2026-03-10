La fuerte decisión que tomó España sobre la Finalissima ante Argentina
La Real Federación Española confirmó que canceló vuelos a Qatar y sostiene que la Finalissima ante Argentina debe jugarse en sede neutral en Europa.
La sede de la Finalissima entre Argentina y España sigue en duda por el conflicto en Medio Oriente. Desde la Real Federación Española confirmaron que cancelaron vuelos a Qatar y plantearon que el partido debería disputarse en un estadio neutral en Europa.
El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente puso en duda la organización del partido y obligó a las autoridades del fútbol a evaluar alternativas para garantizar su realización. En ese contexto, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, expuso la postura de España respecto a la sede del encuentro.
En declaraciones al programa El Larguero, Louzán reconoció que la situación internacional modificó completamente el escenario inicial y confirmó que la federación española tomó una decisión fuerte en relación al viaje: “Esta situación lo ha trastocado. Lo llevamos monitorizando minuto a minuto. Tenemos un gabinete para este tema. Esperemos tomar la decisión en las próximas 48 horas”, explicó. Además, dejó entrever que la posibilidad de jugar en Qatar está prácticamente descartada: “Está muy difícil y hemos cancelado dos vuelos charter”, afirmó el dirigente.
Según detalló, las negociaciones para resolver la sede se realizan entre la UEFA y la Conmebol, aunque el partido forma parte de un paquete de eventos organizados por una empresa privada: “Estamos a expensas de cerrar la negociación, que es con UEFA y Conmebol, pero a través de una empresa que ha contratado este partido y otros cinco más. Todo va en el mismo paquete. España gana una cifra importante”, sostuvo.
Londres o Lisboa, las opciones que se analizan para la Finalissima
Desde la federación española también descartaron que el encuentro se dispute en territorio español, con el objetivo de mantener la neutralidad deportiva. En cambio, la postura es clara: el partido debería jugarse en Europa, donde se desempeña la mayoría de los futbolistas de ambos planteles. “Este partido se tendría que jugar en terreno neutral. Pero parece que debe ser en Europa. La mayoría de jugadores están en Europa”, señaló Louzán.
Entre las alternativas que se analizan aparecen dos ciudades como principales candidatas: Londres y Lisboa: “Todas las soluciones están encima de la mesa. Hay varias capitales con estadios con capacidad para este tipo de partidos. Se ha hablado de Estados Unidos, pero también es un país en conflicto”, concluyó el presidente de la RFEF.
