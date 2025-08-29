Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto de Córdoba vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto de Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, Instituto enfrentará a Independiente este viernes desde las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos equipos llegan con urgencias, aunque por motivos distintos.
El conjunto cordobés atraviesa un momento difícil. En la última jornada cayó 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, y anteriormente había sufrido una durísima goleada 4-0 contra Unión en su propia casa. Con tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos, el equipo de Daniel Oldrá necesita un triunfo que le devuelva confianza.
Por el lado de Independiente, la situación no es más sencilla. El equipo de Julio Vaccari todavía no conoce la victoria en el Clausura: apenas dos empates y tres derrotas lo mantienen en la parte baja de la tabla. El último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes.
Los posibles 11 del encuentro entre Instituto vs. Independiente
- Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Independiente por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
