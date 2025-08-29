Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto de Córdoba vs. Independiente

Por el lado de Independiente, la situación no es más sencilla. El equipo de Julio Vaccari todavía no conoce la victoria en el Clausura: apenas dos empates y tres derrotas lo mantienen en la parte baja de la tabla. El último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes.