Instituto de Córdoba vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

A esto se suma la incertidumbre tras lo ocurrido ante U. de Chile, donde el partido por Sudamericana se vio empañado por graves incidentes, violencia en las tribunas y heridos, lo que derivó en un escándalo internacional que aún no tiene resolución definitiva de Conmebol. La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo, pero el primer informe complica la postura del Rojo.

Mientras tanto, el último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes. Ahora, deberá enfocarse en lo futbolístico, aunque la sombra de las sanciones planea sobre el club.

A las bajas futbolísticas como la de Kevin Lomónaco, expulsado ante Vélez, se suma la presión de obtener resultados en un campeonato donde todavía no levantó vuelo.

En este contexto, el duelo en Córdoba adquiere una dimensión especial: el local quiere cortar la malaria y alejar fantasmas, mientras que la visita necesita volver a hablar solo de fútbol y dar señales de recuperación en medio de un escenario convulsionado.

Instituto vs. Independiente: formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Instituto vs. Independiente: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Monumental Presidente Perón.

Monumental Presidente Perón. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports Premium.