A qué hora es la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos y cómo ver en vivo

El fin de semana en Zandvoort promete emociones fuertes más allá de McLaren y Alpine. Red Bull, con Max Verstappen corriendo en casa y bajo la presión de su público, intentará recuperar el terreno perdido. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán romper la racha ganadora de los coches naranjas, aunque en la mitad de la parrilla la lucha por cada punto es más intensa que nunca.

Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00

Cómo ver en vivo el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:

Canales 106 de Flow

de Flow Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.