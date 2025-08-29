A qué hora es la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos y cómo ver en vivo
El campeonato de la Fórmula 1 retoma acción en Zandvoort con McLaren al frente y la expectativa argentina puesta en los primeros puntos del piloto de Alpine.
Volvió la Fórmula 1 y lo hizo con un evento de alta tensión: el Gran Premio de Países Bajos en el desafiante circuito de Zandvoort. Sin duda, esta carrera representa una nueva oportunidad para que el piloto argentino Franco Colapinto muestre su capacidad, especialmente, luego de los comentarios de Flavio Briatore.
Cabe señalar que McLaren llega a esta fecha con el control del campeonato en sus manos. Con sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris en una lucha cerrada por el primer puesto, el equipo se siente confiado en mantener su dominio en ambas tablas. Sin embargo, en Argentina, la atención se centra en Colapinto, quien, al volante de su Alpine, buscará sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.
Tras una gran Práctica Libre 2, el piloto de Pilar tiene una doble tarea: dejar atrás la mala actuación en Hungría, donde finalizó en el 18º lugar, y aprovechar las características de la pista para obtener un mejor resultado. El bajo rendimiento de Alpine quedó en evidencia en Budapest, donde incluso el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, finalizó aún más atrás.
El propio piloto francés fue contundente en su análisis: "Somos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante", una declaración que subraya la magnitud del reto que enfrenta la escudería francesa.
El fin de semana en Zandvoort promete emociones fuertes más allá de McLaren y Alpine. Red Bull, con Max Verstappen corriendo en casa y bajo la presión de su público, intentará recuperar el terreno perdido. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán romper la racha ganadora de los coches naranjas, aunque en la mitad de la parrilla la lucha por cada punto es más intensa que nunca.
Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
Carrera: 10:00
Cómo ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1
Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:
- Canales 106 de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
