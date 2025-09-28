Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Lanús

Lanús tiene una doble misión: mantener la inercia ganadora para escalar posiciones en la Zona B y acercarse a la punta, y a la vez, sumar puntos clave que lo acerquen a asegurar su presencia en las Copas Internacionales del próximo año. Será clave ver cómo manejan el éxito reciente y si logran enfocarse rápidamente en el desafío liguero.

lanus maracaná Foto: X @clublanus

Formaciones del duelo

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz o José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Instituto vs. Lanús

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.