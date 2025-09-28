Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Lanús
Este domingo, desde las 20:15 horas, el Estadio Monumental Presidente Perón será el epicentro de un partido con dos narrativas opuestas en el Torneo Clausura: Instituto quiere consolidar su levantada, mientras que Lanús buscará capitalizar un momento de euforia continental.
La Gloria de Córdoba está en modo remontada. Tras un inicio de semestre que lo vio recibir más goles que nadie en la Zona B y cosechar solo un triunfo en ocho fechas, el conjunto blanquirrojo ha logrado encadenar tres partidos sin derrotas, recuperando la fe en alcanzar los playoffs.
Su reciente empate 1-1 en Mendoza ante Godoy Cruz, en un emotivo duelo, dejó la sensación de que el equipo está listo para el salto de calidad. Ahora, ante su gente, el objetivo es claro: conseguir una victoria que lo meta de lleno en la pelea por la clasificación.
Por su parte, el Granate llega a Alta Córdoba viviendo un presente inmejorable, aunque con el desgaste lógico. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de lograr una clasificación histórica a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Fluminense en el mismísimo Maracaná. A pesar de los incidentes que demoraron el cierre del partido (un 1-1 con gol de Dylan Aquino), el logro generó una inyección de moral.
Lanús tiene una doble misión: mantener la inercia ganadora para escalar posiciones en la Zona B y acercarse a la punta, y a la vez, sumar puntos clave que lo acerquen a asegurar su presencia en las Copas Internacionales del próximo año. Será clave ver cómo manejan el éxito reciente y si logran enfocarse rápidamente en el desafío liguero.
Formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz o José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
