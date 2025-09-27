Instituto vs. Lanús por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Lanús busca aprovechar este impulso para cumplir un doble objetivo en la Liga Profesional: acercarse a los puestos de vanguardia de la Zona B y, al mismo tiempo, asegurar una de las plazas para los torneos internacionales del próximo año.

lanus maracaná Foto: X @clublanus

Formaciones del duelo

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz o José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto vs. Lanús: datos del partido

Hora: 20.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Germán Delfino

Estadio: Monumental Presidente Perón