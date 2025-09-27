Instituto vs. Lanús por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
A partir de las 20:15, Córdoba será el escenario de un duelo donde la Gloria buscará ante el Granate los tres puntos que le permitan meterse en los playoffs.
El Estadio Monumental Presidente Perón será el escenario del encuentro entre Instituto y Lanús este domingo a las 20:15 horas, en un partido crucial por el Torneo Clausura. Mientras el equipo cordobés busca consolidar su repunte para entrar en la zona de playoffs, el Granate llega con una racha triunfal y la ambición de acercarse a la punta.
La Gloria está decidida a dejar atrás el mal inicio de semestre, que lo llevó a ser el equipo más goleado de la Zona B. A pesar de una racha previa de apenas un triunfo en ocho juegos, el equipo blanquirrojo ha encadenado tres partidos sin conocer la derrota, lo que le permitió volver a ilusionarse con un lugar en la postemporada.
En su última presentación, logró un empate 1-1 como visitante frente a Godoy Cruz en Mendoza (en un partido marcado por un emotivo recibimiento al DT rival, Daniel Oldrá). Ahora, Instituto necesita volver a sumar de a tres ante su gente para dar el salto definitivo hacia el pelotón de clasificación.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino vive un gran momento. El Granate viene de conseguir una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Fluminense en el mismísimo Maracaná. El empate 1-1, con gol de Dylan Aquino, se demoró por incidentes entre la policía brasileña y los hinchas argentinos, pero no empañó el logro.
Lanús busca aprovechar este impulso para cumplir un doble objetivo en la Liga Profesional: acercarse a los puestos de vanguardia de la Zona B y, al mismo tiempo, asegurar una de las plazas para los torneos internacionales del próximo año.
Formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz o José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Instituto vs. Lanús: datos del partido
- Hora: 20.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Monumental Presidente Perón
