Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter de Milán vs Bodo/Glimt

Más allá del golpe anímico de la derrota en Noruega, el encuentro significó la lesión de su capitán, Lautaro Martínez, una baja sensible en un contexto que exige marcar al menos dos goles para forzar la prórroga. Tampoco estarán disponibles Denzel Dumfries ni Hakan Calhanoglu. El Nerazzurro, sin embargo, llega con el impulso del 2-0 frente al Lecce por la Serie A, torneo que lidera con 64 puntos, diez por encima del AC Milan aunque con un partido más.