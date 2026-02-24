Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter de Milán vs Bodo/Glimt
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter de Milán vs Bodo/Glimt por la Champions League 2025/26.
Por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, Inter de Milán y Bodø/Glimt se enfrentarán en San Siro en un choque decisivo desde las 17. Tras el 3-1 conseguido por los noruegos en el Aspmyra Stadion, el equipo italiano está obligado a remontar ante su gente si quiere continuar en competencia.
Más allá del golpe anímico de la derrota en Noruega, el encuentro significó la lesión de su capitán, Lautaro Martínez, una baja sensible en un contexto que exige marcar al menos dos goles para forzar la prórroga. Tampoco estarán disponibles Denzel Dumfries ni Hakan Calhanoglu. El Nerazzurro, sin embargo, llega con el impulso del 2-0 frente al Lecce por la Serie A, torneo que lidera con 64 puntos, diez por encima del AC Milan aunque con un partido más.
El Bodo/Glimt, por su parte, ya demostró que no es una sorpresa pasajera. En esta edición venció al Atlético de Madrid y al Manchester City, y empató 2-2 con el Borussia Dortmund. A pesar de estar fuera de temporada en la Eliteserien, mantuvo un ritmo competitivo alto en la Champions.
Formaciones de Inter de Milán vs Bodo/Glimt por la Champions League 2025/26
- Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Espósito y Thuram. DT: Cristian Chivu.
- Bodo/Glimt: Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Maatta, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg. DT: Kjetil Knutsen.
Cómo ver en vivo Inter de Milán vs Bodo/Glimt
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario