Inter de Milán vs Bodo/Glimt, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto italiano cayó 3-1 en Noruega y necesita una noche perfecta en San Siro para revertir la serie y avanzar en la Orejona.
Inter de Milán y Bodø/Glimt se enfrentarán en San Siro en un choque decisivo por los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. Tras el 3-1 conseguido por los noruegos en el Aspmyra Stadion, el equipo italiano está obligado a remontar ante su gente si quiere continuar en competencia.
La derrota en Noruega dejó secuelas en el plantel nerazzurro. Más allá del golpe anímico, el encuentro significó la lesión de su capitán, Lautaro Martínez, una baja sensible en un contexto que exige marcar al menos dos goles para forzar la prórroga. Tampoco estarán disponibles Denzel Dumfries ni Hakan Calhanoglu, lo que obliga a reconfigurar el once titular para la revancha.
El Inter, sin embargo, llega con el impulso del 2-0 frente al Lecce por la Serie A, torneo que lidera con 64 puntos, diez por encima del AC Milan aunque con un partido más. En la Champions su recorrido fue irregular: comenzó con puntaje ideal, pero luego acumuló tres derrotas consecutivas que lo relegaron al décimo puesto en la fase liga. La caída en Noruega profundizó las dudas, aunque el plantel confía en hacerse fuerte en casa.
Federico Dimarco atraviesa un buen momento por el sector izquierdo y podría ser una de las claves para abrir la defensa rival. Además, Pio Esposito, autor del único tanto en la ida, ha ganado protagonismo en el ataque y asoma como carta importante en un duelo que puede definir el rumbo europeo del club.
El Bodo/Glimt, por su parte, ya demostró que no es una sorpresa pasajera. En esta edición venció al Atlético de Madrid y al Manchester City, y empató 2-2 con el Borussia Dortmund. A pesar de estar fuera de temporada en la Eliteserien, mantuvo un ritmo competitivo alto en la Champions. El entrenador Kjetil Knutsen no planea grandes modificaciones para la revancha, aunque podría reforzar el bloque defensivo para proteger la ventaja.
Con la presión de San Siro y la historia en juego, el local necesita una actuación convincente para revertir la serie, mientras que el conjunto noruego intentará sostener su eficacia y escribir otra página memorable en su campaña continental.
Inter de Milán vs Bodo/Glimt: probables formaciones
- Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Espósito y Thuram. DT: Cristian Chivu.
- Bodo/Glimt: Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Maatta, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg. DT: Kjetil Knutsen.
Inter de Milán vs Bodo/Glimt: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Giuseppe Meazza.
- Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández.
- TV: ESPN, Disney+ Premium.
