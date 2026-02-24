Inter de Milán vs Bodo/Glimt, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El Bodo/Glimt, por su parte, ya demostró que no es una sorpresa pasajera. En esta edición venció al Atlético de Madrid y al Manchester City, y empató 2-2 con el Borussia Dortmund. A pesar de estar fuera de temporada en la Eliteserien, mantuvo un ritmo competitivo alto en la Champions. El entrenador Kjetil Knutsen no planea grandes modificaciones para la revancha, aunque podría reforzar el bloque defensivo para proteger la ventaja.