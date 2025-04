Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter vs Milan

El Neroazurro, liderado por Lautaro Martínez, buscará meterse en la definición e ir por su décimo trofeo. Llega como líder de la Serie A y semifinalista de la Champions League, donde enfrentará a Barcelona, aunque viene de una inesperada derrota ante Bologna en el torneo local.

El Rossonero, en cambio, atraviesa una temporada irregular: fuera de la pelea por el título de liga y alejado de la clasificación a las competiciones europeas, el torneo de copa representa su única oportunidad concreta de alcanzar un objetivo importante. El equipo de Stefano Pioli necesita ganar para salvar su año deportivo.

Embed - MILAN-INTER 1-1 | HIGHLIGHTS | All To Play For in Return Leg | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25