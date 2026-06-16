Austria vs. Jordania, por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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La situación de Jordania es diferente. El seleccionado asiático aparece como uno de los equipos con menor experiencia internacional dentro del certamen y deberá afrontar un grupo exigente frente a rivales que parten como favoritos. Sin embargo, el simple hecho de participar en la Copa del Mundo ya representa un logro significativo para una federación que continúa creciendo en el escenario internacional.

Los encuentros amistosos previos dejaron algunas dudas. Jordania sufrió una derrota por 4-1 frente a Suiza y posteriormente cayó por 2-0 ante Colombia. Ambos resultados evidenciaron dificultades para sostener la intensidad ante equipos de mayor jerarquía, aunque también sirvieron para identificar aspectos a corregir antes del inicio oficial de la competencia.

El choque promete ser intenso porque ambos seleccionados entienden la importancia de comenzar sumando. Mientras los europeos intentarán imponer su experiencia y organización táctica, los jordanos buscará apoyarse en el entusiasmo y la motivación de disputar uno de los partidos más trascendentes de su historia reciente. Con mucho en juego desde el primer minuto, protagonizarán un duelo que podría tener consecuencias importantes en el desarrollo de una zona que también observarán con atención Argentina y Argelia.

Formaciones de Austria vs. Jordania por el Mundial 2026

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick .

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. . Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Datos de Austria vs. Jordania, por el Mundial 2026

Hora: 01.00.

Estadio: Bahía de San Francisco.

Árbitro: Dahane Beida (MAU).

TV: TyC Sports.