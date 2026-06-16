Austria vs. Jordania, por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Las selecciones se enfrentarán por la primera fecha del Grupo J con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales en una zona donde también compiten la Albiceleste y Argelia.
El Grupo J del Mundial 2026 continuará su actividad con un duelo que puede comenzar a marcar el rumbo de la clasificación. Austria y Jordania se medirán este miércoles desde la 1.00 de la madrugada en el Estadio Bahía de San Francisco, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos.
Ambos seleccionados llegan con realidades diferentes, aunque comparten una misma necesidad: comenzar el torneo con un resultado positivo que les permita ilusionarse con la clasificación a la siguiente instancia. La zona también está integrada por Argentina y Argelia, por lo que cada punto puede resultar determinante en la lucha por avanzar.
Cómo llegan Austria y Jordania al debut del Mundial 2026
Austria afronta esta Copa del Mundo con expectativas importantes. El conjunto europeo logró su clasificación de manera directa y llega respaldado por un proceso que mostró regularidad durante las eliminatorias. Si bien no aparece entre los principales candidatos al título, muchos analistas consideran que posee herramientas suficientes para transformarse en una de las selecciones capaces de generar complicaciones a los equipos más poderosos.
En la previa del torneo disputó un amistoso frente a Túnez y consiguió una victoria por 1-0 que reforzó la confianza del plantel. Más allá del resultado, el cuerpo técnico valoró especialmente la capacidad del equipo para sostener la ventaja incluso jugando gran parte del encuentro con un futbolista menos. Esa actuación dejó señales positivas de cara al estreno mundialista.
La situación de Jordania es diferente. El seleccionado asiático aparece como uno de los equipos con menor experiencia internacional dentro del certamen y deberá afrontar un grupo exigente frente a rivales que parten como favoritos. Sin embargo, el simple hecho de participar en la Copa del Mundo ya representa un logro significativo para una federación que continúa creciendo en el escenario internacional.
Los encuentros amistosos previos dejaron algunas dudas. Jordania sufrió una derrota por 4-1 frente a Suiza y posteriormente cayó por 2-0 ante Colombia. Ambos resultados evidenciaron dificultades para sostener la intensidad ante equipos de mayor jerarquía, aunque también sirvieron para identificar aspectos a corregir antes del inicio oficial de la competencia.
El choque promete ser intenso porque ambos seleccionados entienden la importancia de comenzar sumando. Mientras los europeos intentarán imponer su experiencia y organización táctica, los jordanos buscará apoyarse en el entusiasmo y la motivación de disputar uno de los partidos más trascendentes de su historia reciente. Con mucho en juego desde el primer minuto, protagonizarán un duelo que podría tener consecuencias importantes en el desarrollo de una zona que también observarán con atención Argentina y Argelia.
Formaciones de Austria vs. Jordania por el Mundial 2026
- Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
- Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
Datos de Austria vs. Jordania, por el Mundial 2026
- Hora: 01.00.
- Estadio: Bahía de San Francisco.
- Árbitro: Dahane Beida (MAU).
- TV: TyC Sports.
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