Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Venezuela
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina vivirá este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela desde las 20:30 en el estadio Monumental, en lo que sería el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino.
El equipo de Lionel Scaloni llega con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el DT mantiene dos dudas en la formación inicial.
El simbolismo del duelo supera a la tabla de posiciones. La hinchada espera rendirle homenaje al capitán en lo que será su adiós oficial como local en Eliminatorias. Si bien Messi seguirá vistiendo la camiseta albiceleste, no volverá a disputar un encuentro oficial en Argentina, lo que convierte a esta cita en una despedida anticipada y cargada de nostalgia.
Venezuela, por su parte, afronta un compromiso clave en su objetivo de clasificar por primera vez a un Mundial. El conjunto dirigido por Fernando Batista ocupa el séptimo lugar y hoy se encuentra en zona de repechaje. Para aspirar a un pase directo, necesita sumar la totalidad de puntos en esta doble fecha y esperar un tropiezo de Colombia, que marcha sexta.
La probable formación de Argentina para recibir a Venezuela
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La posible formación de Venezuela para visitar a Argentina
- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Cómo ver en vivo Argentina vs. Venezuela
El partido será transmitido por Telefé y también por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
