Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Venezuela

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina vivirá este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela desde las 20:30 en el estadio Monumental, en lo que sería el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino.