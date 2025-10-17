Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Godoy Cruz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Lanús enfrentará a Godoy Cruz este viernes desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El conjunto granate se ubica entre los animadores del certamen y una victoria lo dejaría en lo más alto de la Zona B.
El Granate llega de vencer a Independiente por 2-0 y de imponerse 2-1 a San Lorenzo, resultados que fortalecieron su confianza. Mauricio Pellegrino podría preservar a algunos titulares pensando en el cruce internacional, pero mantiene la premisa de seguir sumando.
En cambio, el Tomba vive una realidad muy distinta. El conjunto mendocino no gana hace cinco fechas y se complicó en la lucha por la permanencia. En su última presentación, empató sin goles el clásico ante Independiente Rivadavia.
Lanús vs. Godoy Cruz: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
