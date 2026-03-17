Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs Newell's

El Granate llega en alza tras vencer a Estudiantes en UNO con un gol de Dylan Aquino. Ese triunfo le permitió alcanzar los 12 puntos, aunque todavía está fuera de la zona de clasificación a los playoffs, por lo que necesita volver a sumar de a tres. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, además, sumó recientemente a Yoshan Valois, delantero de 21 años que viene de destacarse como goleador en Deportivo Pasto, como una variante ofensiva para lo que resta del torneo.