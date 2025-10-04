Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. San Lorenzo

El "Granate" llega al encuentro en un momento cumbre: además de su flamante clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer a Fluminense, el equipo es uno de los animadores del torneo local. Con cinco partidos invicto y 17 puntos, una victoria ante el "Ciclón" aseguraría su posición en los puestos de playoffs. Como nota curiosa, el club recibió una multa de $10.000 por el gesto de agradecimiento a Dios de Marcelino Moreno durante los festejos en Brasil.