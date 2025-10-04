Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez será el escenario de un choque de realidades contrastantes este sábado a las 21:15, cuando Lanús reciba a San Lorenzo por la fecha 11 de la Zona B del Clausura.
El "Granate" llega al encuentro en un momento cumbre: además de su flamante clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer a Fluminense, el equipo es uno de los animadores del torneo local. Con cinco partidos invicto y 17 puntos, una victoria ante el "Ciclón" aseguraría su posición en los puestos de playoffs. Como nota curiosa, el club recibió una multa de $10.000 por el gesto de agradecimiento a Dios de Marcelino Moreno durante los festejos en Brasil.
San Lorenzo, en cambio, busca dejar atrás la profunda crisis institucional que lo rodea. Pese al caos dirigencial, el equipo logró un necesario respiro futbolístico al vencer a Godoy Cruz 2-0, su primera victoria por ese margen en más de un año, lo que le permitió reengancharse en la pelea.
Para mantener el foco, el DT Damián Ayude reveló un pacto con el plantel para aislarse de los problemas externos. Mientras tanto, en la esfera política, se discute un plan para sacar al club de la crisis ante la inminente elección de una Comisión Directiva transitoria. En lo estrictamente deportivo, el cuerpo técnico confía en la continuidad y repetiría el mismo once inicial por tercer partido consecutivo.
Formaciones del encuentro
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Lanús vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
