Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liga de Quito vs. Palmeiras
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.
Por las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá a Palmeiras este jueves desde las 21:30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
Liga, dirigida por Josep Alcácer, se convirtió en la sorpresa del torneo al eliminar consecutivamente a dos potencias brasileñas: dejó afuera a Botafogo, último campeón, con un global de 2-1 en octavos, y luego aplastó a San Pablo 3-0 en cuartos. Además, terminó primero en el Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo por diferencia de gol.
Del otro lado estará Palmeiras, el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, con un nivel arrollador. El Verdao arrasó en la fase de grupos, goleó 4-0 a Universitario de Perú en la ida de octavos, empató la vuelta, y luego superó con autoridad a River Plate en los cuartos de final (2-1 y 3-1).
Liga de Quito vs. Palmeiras: probables formaciones
- Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda/Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs/Murilo, J. Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez e Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Cómo ver en vivo Liga de Quito vs. Palmeiras
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
