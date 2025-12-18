MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Milan vs. Napoli

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025.

Milan y Napoli se enfrentarán en el Al-Awwal Park Stadium de Riad este jueves a las 16 en la primera semifinal de la Supercopa de Italia, que adopta el formato de “Final Four” y que se disputa íntegramente en Arabia Saudita. El conjunto rojo y negro se impuso por 2-1 en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Serie A.

El conjunto rossonero, actual campeón del torneo, llega a esta instancia con la intención de defender el título y confirmar su vigencia en este tipo de definiciones. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri desembarcó en Medio Oriente luego de empatar 2-2 como local frente a Sassuolo por la Serie A, resultado que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato, en una tabla muy ajustada que tiene a Inter como líder y a Napoli como uno de los perseguidores inmediatos.

Del otro lado aparece el Napoli de Antonio Conte, que accedió a la Supercopa por haber sido campeón de la Serie A 2024/25. El equipo atraviesa un momento irregular, con dos derrotas recientes que lo alejaron de la cima del torneo local y un presente complejo en la Champions League, donde pelea por no quedar eliminado de manera prematura.

Las formaciones de Milan vs. Napoli para la Supercopa de Italia 2025

  • Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. DT: Antonio Conte.
  • Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. DT: Massimiliano Allegri.

Cómo ver en vivo Milan vs. Napoli

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.

