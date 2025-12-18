Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Milan vs. Napoli

El conjunto rossonero, actual campeón del torneo, llega a esta instancia con la intención de defender el título y confirmar su vigencia en este tipo de definiciones. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri desembarcó en Medio Oriente luego de empatar 2-2 como local frente a Sassuolo por la Serie A, resultado que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato, en una tabla muy ajustada que tiene a Inter como líder y a Napoli como uno de los perseguidores inmediatos.