Remontada agónica en Liniers: Vélez se lo dio vuelta a Talleres y festejó sobre el final
El "Fortín" quiere hacerse fuerte de local y busca su segunda victoria en el certamen, ante la "T" que también debutó con triunfo.
Vélez consiguió una victoria cargada de emoción y simbolismo en el estadio José Amalfitani al imponerse por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín comenzó el encuentro en desventaja, mostró altibajos durante buena parte del desarrollo, pero terminó celebrando una remontada que tuvo como protagonista inesperado a Joaquín García, quien regresó a las canchas tras más de un año de inactividad por lesión y marcó el gol decisivo apenas ingresó.
La previa del encuentro ya había dejado un detalle que no pasó inadvertido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse antes del inicio del partido. Un gesto que reavivó viejas tensiones entre ambos, con antecedentes en su etapa compartida en Boca Juniors, y que sumó un condimento extra a un duelo que enfrentaba a dos equipos que venían de ganar en la primera fecha.
En el arranque, Talleres se mostró más firme y ordenado. Aprovechó ciertas imprecisiones del local y logró imponer su plan de juego durante varios pasajes del primer tiempo. A los 26 minutos, esa superioridad se tradujo en el marcador: tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Giovanni Baroni, Augusto Schott ganó de cabeza en el área y venció la resistencia del arquero Álvaro Montero para establecer el 1-0. Vélez intentó reaccionar con algunas aproximaciones lideradas por Manuel Lanzini, pero se encontró con respuestas sólidas de Guido Herrera bajo los tres palos.
En el complemento, Barros Schelotto movió el banco y encontró soluciones. Los ingresos de Maher Carrizo y Diego Valdés le dieron al equipo mayor dinámica y profundidad, modificando el ritmo del partido. A partir de una infracción sobre Carrizo, Vélez llegó a la igualdad gracias a la pegada de Lanzini, cuyo remate contó además con una floja reacción del arquero visitante.
Talleres respondió desde las variantes y volvió a equilibrar el trámite, incluso generando situaciones claras para recuperar la ventaja. En ese tramo, Montero se convirtió en figura con intervenciones decisivas, incluida una espectacular triple atajada que mantuvo con vida al Fortín cuando el partido parecía inclinarse nuevamente hacia el lado cordobés.
La jugada clave llegó tras la pausa de hidratación. Barros Schelotto decidió el ingreso de Joaquín García, quien volvía a jugar luego de una larga recuperación por una fractura en el tobillo derecho. Apenas 48 segundos después de pisar el campo, el delantero encontró una pelota dentro del área y definió para el 2-1, desatando la euforia en Liniers. Sobre el cierre, Talleres llegó a convertir el empate, pero la jugada fue anulada correctamente por fuera de juego.
El gol de la victoria para Vélez: Joaquín García
El empate de Manuel Lanzini para Vélez
Augusto Schott abrió el marcador para la T
