Remontada agónica en Liniers: Vélez se lo dio vuelta a Talleres y festejó sobre el final

Vélez consiguió una victoria cargada de emoción y simbolismo en el estadio José Amalfitani al imponerse por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín comenzó el encuentro en desventaja, mostró altibajos durante buena parte del desarrollo, pero terminó celebrando una remontada que tuvo como protagonista inesperado a Joaquín García, quien regresó a las canchas tras más de un año de inactividad por lesión y marcó el gol decisivo apenas ingresó.