Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Unión

La Lepra atraviesa una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 13 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios. En contraste, Unión llega con un presente completamente distinto. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de golear 3-0 a Defensa y Justicia y alcanzó los 20 puntos, ubicándose entre los animadores del grupo.