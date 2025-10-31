Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
En el cierre de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, Newell’s recibirá este viernes a Unión de Santa Fe desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa. El ídolo Lucas Bernardi asumió el desafío de dirigir las últimas tres fechas del campeonato, tras la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani.
La Lepra atraviesa una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 13 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios. En contraste, Unión llega con un presente completamente distinto. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de golear 3-0 a Defensa y Justicia y alcanzó los 20 puntos, ubicándose entre los animadores del grupo.
El estreno de Bernardi como entrenador y la necesidad de sumar convierten este partido en una auténtica final para Newell’s. En un Coloso que promete estar colmado, la Lepra buscará empezar una nueva era con esperanza, mientras Unión intentará aprovechar su gran momento para seguir soñando en la pelea por el liderazgo.
Newell's vs. Unión: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Jerónimo Russo; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario