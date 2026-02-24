Platense vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Calamar llega entonado tras un triunfo agónico y buscará aprovechar la localía para saltar a lo más alto de la Zona A frente a un Halcón que todavía no conoce la derrota en el campeonato.
Platense y Defensa y Justicia se verán las caras este martes desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada en la Zona A, ya que enfrenta a dos equipos que protagonizan el arranque del certamen y que llegan separados por apenas un punto en la tabla.
El conjunto de Vicente López suma 11 unidades y se mantiene como uno de los animadores del grupo. Ganó tres encuentros, empató dos y solo cayó por la mínima ante Independiente. En su última presentación logró destrabar un partido que se le había complicado más de la cuenta: fue claramente superior a Barracas Central, pero recién pudo marcar la diferencia a los 41 minutos del complemento, cuando Augusto Lotti apareció en el segundo palo para sellar el 1-0 definitivo. Ese envión anímico fortaleció a un equipo que viene mostrando solidez y ambición.
Del otro lado estará el Halcón de Florencio Varela, que acumula 10 puntos y permanece invicto. El equipo ganó en sus visitas a Riestra y Newell’s, mientras que empató en cuatro oportunidades. Sin embargo, necesita hacerse fuerte también en casa para sostener su candidatura y no perder terreno frente a los líderes. La regularidad ha sido su mayor virtud, aunque todavía le falta dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo.
El panorama de la tabla vuelve determinante este enfrentamiento. Si el Marrón consigue imponerse, alcanzará las 14 unidades y quedará como único puntero de la Zona A. En cambio, si los dirigidos por Florencio Varela logran los tres puntos, treparán a 13 y quedarán momentáneamente en lo más alto, a la espera de lo que hagan Vélez y Estudiantes en sus respectivos compromisos.
Platense vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo, Elías Pereyra; Mateo Aguiar, Aarón Molinas, Rubén Botta, David Barbona; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Platense vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports Premium.
