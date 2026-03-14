Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Vélez por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Vélez por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 19:00, el Estadio Ciudad de Vicente López será testigo de un choque vibrante por la fecha 11 del Apertura. Vélez, el implacable puntero de la Zona A y la Tabla Anual con 19 puntos, llega enfocado exclusivamente en el título local.
Enfrente estará el Platense de Walter Zunino, que viene de rescatar un empate agónico ante Newell’s gracias a Augusto Lotti. Aunque arrastra cinco partidos invicto, el equipo local necesita transformar sus empates en victorias para sellar su pase a octavos.
Todo esto en una semana de ensueño para el "Marrón", que el próximo jueves conocerá a sus rivales en su debut histórico en la Copa Libertadores.
Formaciones del encuentro
Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez y Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.
Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Platense vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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