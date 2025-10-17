Racing vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El equipo de Gustavo Costas quiere mantener la confianza antes de su gran desafío en la Copa Libertadores, mientras que el Tiburón llega en alza.
Racing enfrentará este viernes a Aldosivi desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Gustavo Costas atraviesa una etapa decisiva: se prepara para la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero no puede descuidar el campeonato local. Por eso, el director técnico planea una rotación que le permita llegar con energías al duelo continental sin resignar puntos.
La Academia viene de superar a Banfield por 3-1 y de esa forma dejó atrás la derrota con River. Costas no contará con Gabriel Rojas, lesionado, ni con Franco Pardo y Elías Torres. Además, Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa continúan en recuperación pensando en el duelo copero. El entrenador apostaría por un mix entre titulares y suplentes, con la intención de cuidar a sus figuras clave sin perder competitividad. Racing, que busca meterse en los playoffs, necesita los tres puntos para no ceder terreno.
Por su parte, el Tiburón llega con el ánimo por las nubes tras vencer a Unión en Santa Fe y a Huracán en el José María Minella, ambos por 2-0. El conjunto marplatense, dirigido por Guillermo Farré, logró reencontrarse con su mejor versión colectiva y confía en dar otro golpe en Avellaneda. Aunque continúa comprometido en los promedios y la tabla anual, el equipo muestra signos de recuperación y no renuncia a la permanencia.
El historial entre ambos marca un claro dominio de Racing, pero el presente de Aldosivi lo convierte en un rival peligroso. Con objetivos muy distintos -la clasificación para unos y la salvación para otros-, el partido promete intensidad, roces y una buena dosis de dramatismo en el Cilindro.
Racing vs. Aldosivi: probables formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Farré.
Racing vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Cilindro de Avellaneda.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario