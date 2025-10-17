Racing vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La Academia viene de superar a Banfield por 3-1 y de esa forma dejó atrás la derrota con River. Costas no contará con Gabriel Rojas, lesionado, ni con Franco Pardo y Elías Torres. Además, Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa continúan en recuperación pensando en el duelo copero. El entrenador apostaría por un mix entre titulares y suplentes, con la intención de cuidar a sus figuras clave sin perder competitividad. Racing, que busca meterse en los playoffs, necesita los tres puntos para no ceder terreno.