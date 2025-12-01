Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025.
En un capítulo que promete emociones fuertes, Racing y Tigre se enfrentarán este lunes desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
La Academia pretende sostener el envión que significó dejar en el camino a River en un final dramático. El presente está marcado por una mezcla de alivio y preocupación. El triunfo ante el Millonario significó una revancha deportiva tras caídas recientes y también una respuesta emocional ante el traspaso de Maximiliano Salas, un capítulo que generó ruido en el ambiente académico.
El Matador afronta este cruce con la autoridad que le dio su victoria por 1-0 ante Lanús, un resultado construido a partir del gol de David Romero y de una sólida postura táctica planteada por Diego Dabove. Llega con una racha que incluye solo una derrota en sus últimas tres presentaciones y con la confianza de saber que ya ganó en el Cilindro en este mismo torneo, en aquel 2-1 que tuvo a Ignacio Russo como héroe en tiempo de descuento.
El ganador se medirá con Boca, un detalle que agrega aún más condimento a un partido que llega cargado de expectativas. El duelo promete ser parejo y cargado de matices.
Racing vs. Tigre: probables formaciones
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Gimnasia: Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Racing vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario