Racing vs. Tigre, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Matador afronta este cruce con la autoridad que le dio su victoria por 1-0 ante Lanús, un resultado construido a partir del gol de David Romero y de una sólida postura táctica planteada por Diego Dabove. Llega con una racha que incluye solo una derrota en sus últimas tres presentaciones y con la confianza de saber que ya ganó en el Cilindro en este mismo torneo, en aquel 2-1 que tuvo a Ignacio Russo como héroe en tiempo de descuento. Para los de Victoria, repetir aquella noche sería un impulso mayúsculo hacia las semifinales.