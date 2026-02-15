Rosario Central vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este domingo en Rosario, por la quinta fecha del campeonato, el Canalla buscará su primer triunfo como local frente a un Guapo en vía ascendente.
Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo a las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Jorge Almirón busca regularidad y una actuación convincente ante su gente, mientras que el Guapo llega entonado tras su última victoria.
La Academia atraviesa un presente ambivalente. La victoria ante Sportivo Belgrano que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina —instancia en la que se reencontrará con Estudiantes tras el recordado “pasillo-gate”— contrastó con un andar irregular en el certamen local. En el Apertura, el equipo rosarino alternó sistemas y posturas entre partidos, una inestabilidad que se reflejó tanto en los resultados como en el funcionamiento. Además, la dependencia de Ángel Di María se volvió cada vez más notoria en un plantel que todavía busca identidad.
Del otro lado, Barracas Central llegará a Rosario con otro ánimo tras cortar la sequía frente a Gimnasia en el Claudio Fabián Tapia. En un grupo B tan parejo como irregular, el conjunto barraqueño se mantiene entre los ocho primeros y sueña con dar el golpe ante el campeón de la tabla anual.
Probables formaciones del encuentro entre Rosario Central y Barracas Central
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio y Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia y Rodrigo Insúa; Norberto Briasco y Facundo Bruera.
Otros datos del partido entre Rosario Central y Barracas Central
- Hora: 22.00.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Nicolás Ramírez.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario