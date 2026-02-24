San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, la Gloria arribará al Bajo Flores con la intención de sumar por primera vez fuera de casa en el certamen. El ciclo de Diego Flores comenzó con el pie derecho: reemplazó a Daniel Oldrá y consiguió dos victorias consecutivas como local, 2-0 ante Central Córdoba y 2-1 frente a Atlético Tucumán. Ahora el desafío será trasladar esa eficacia a condición de visitante y prolongar la racha a tres triunfos consecutivos.