San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Tras volver al triunfo y en medio de una agenda apretada por la reprogramación, el Ciclón intentará sumar seis puntos en 48 horas frente a la Gloria.
San Lorenzo recibirá a Instituto este martes a las 19:15 en el Estadio Pedro Bidegain, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El conjunto azulgrana afronta un desafío particular: la reprogramación de la sexta jornada lo obligó a disputar dos compromisos en apenas 48 horas y ambos como local frente a equipos cordobeses.
El Ciclón llega con el ánimo renovado luego de cortar una racha adversa. Venía de perder el clásico ante Huracán y de empatar frente a Unión, pero logró recuperarse con un sólido 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto el domingo por la tarde. Más allá del resultado positivo, el cuerpo técnico sigue de cerca la condición física de varios futbolistas, conscientes del desgaste que implica esta seguidilla de partidos.
En la previa, el club también recibió noticias incómodas fuera del campo: Sebastián Blanco y Cristian Tarragona enviaron cartas documento por falta de pago, lo que sumó un condimento institucional a una semana exigente desde lo deportivo. A pesar de ese contexto, el equipo intentará hacerse fuerte ante su gente y mantener la levantada en el campeonato.
Por su parte, la Gloria arribará al Bajo Flores con la intención de sumar por primera vez fuera de casa en el certamen. El ciclo de Diego Flores comenzó con el pie derecho: reemplazó a Daniel Oldrá y consiguió dos victorias consecutivas como local, 2-0 ante Central Córdoba y 2-1 frente a Atlético Tucumán. Ahora el desafío será trasladar esa eficacia a condición de visitante y prolongar la racha a tres triunfos consecutivos.
El partido asoma determinante para ambos. El local quiere aprovechar el envión anímico y acomodarse en los puestos de arriba, mientras que la visita busca consolidar su recuperación y meterse en la conversación de la Zona A. En un contexto apretado por el calendario, el margen de error es mínimo y cada punto empieza a cotizar alto.
San Lorenzo vs. Instituto: probables formaciones
- San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
- Instituto: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Flores.
San Lorenzo vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
