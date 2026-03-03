Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto

El presente del Verde dista mucho de ser el esperado. El equipo conducido por Facundo Sava atraviesa una racha negativa que encendió alarmas en Junín. Las tres derrotas consecutivas, incluida la caída 3-1 ante Unión en su propio estadio, dejaron al equipo en el 12° puesto de la Zona B con apenas seis unidades. Más allá de la tabla del campeonato, el foco principal está puesto en la tabla de promedios, donde figura 29° y comprometido en la pelea por no descender.