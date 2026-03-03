Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026
En uno de los partidos más sensibles de la octava fecha del Torneo Apertura 2026, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto protagonizarán este martes, desde las 19, en el estadio Eva Perón.
El presente del Verde dista mucho de ser el esperado. El equipo conducido por Facundo Sava atraviesa una racha negativa que encendió alarmas en Junín. Las tres derrotas consecutivas, incluida la caída 3-1 ante Unión en su propio estadio, dejaron al equipo en el 12° puesto de la Zona B con apenas seis unidades. Más allá de la tabla del campeonato, el foco principal está puesto en la tabla de promedios, donde figura 29° y comprometido en la pelea por no descender.
Del otro lado, el León del Imperio consiguió un desahogo necesario la jornada pasada. Luego de seis fechas sin victorias, el conjunto cordobés superó 2-0 a Huracán en Río Cuarto y recuperó confianza. Ese resultado no solo significó los primeros tres puntos del certamen, sino también un envión anímico para un plantel que necesita sumar con urgencia en ambas tablas.
Formaciones de Sarmiento vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura 2026
- Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
- Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Francisco Romero, Tomás González, Nicolás Talpone; Mauro Valiente y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
