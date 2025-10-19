Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Vélez

Probables formaciones del encuentro

Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

Vélez: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Terna arbitral de Sarmiento vs. Vélez

Árbitro: Carlos Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

Asistente VAR: Fernando Ariel Cruz

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Vélez

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.