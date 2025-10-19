Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 15:00, el Estadio Eva Perón de Junín será testigo de un partido de alto voltaje entre Sarmiento y Vélez por la 13ª jornada del Torneo Clausura, un encuentro donde las urgencias de ambos equipos chocan de frente.
Para el local, Sarmiento, el partido es una final por la permanencia. El equipo de Facundo Sava llega con un impulso anímico enorme tras su histórica victoria 1-0 sobre River en el Monumental, un triunfo que le dio un oxígeno de seis puntos sobre Aldosivi, el último en la tabla anual. No obstante, con solo cuatro partidos por delante, el "Verde" está obligado a mantener la racha ganadora si quiere asegurar matemáticamente su continuidad en la máxima categoría.
La situación es radicalmente distinta para Vélez. El "Fortín" de Guillermo Barros Schelotto tiene la mira puesta únicamente en el título del Clausura.
Pese a la reciente derrota 2-1 en Liniers contra Rosario Central, el conjunto velezano se mantiene como un fuerte contendiente, ocupando el segundo lugar de la Zona B con 22 puntos, a solo dos del puntero Riestra. Con la clasificación a copas internacionales ya lejana, la meta del plantel es clara: sumar de a tres en Junín para seguir presionando arriba y confirmar su candidatura al campeonato.
Probables formaciones del encuentro
Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Vélez: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Terna arbitral de Sarmiento vs. Vélez
- Árbitro: Carlos Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- Asistente VAR: Fernando Ariel Cruz
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
