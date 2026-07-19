Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. España
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. España por el Mundial 2026.
Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina juega este domingo en New Jersey la gran final del Mundial 2026 ante España, en busca de lograr el tan ansiado bicampeonato del Mundo.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.
Tratándose de la final, la expectativa es total y los aficionados contarán con una amplia variedad de pantallas para seguir en directo cada detalle, ya que el partido será transmitido a través de cinco señales de televisión y streaming: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
Argentina y España definen este domingo al campeón del certamen. La "Albiceleste" busca su cuarta estrella, mientras que el equipo europeo va por su segunda Copa del Mundo.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. España, sin fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
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