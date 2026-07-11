Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs.Suiza

Enfrente estará la dura Suiza, que viene de dar el golpe al eliminar a Colombia en una extenuante definición por penales tras 120 minutos de juego. El combinado helvético marcha invicto en el certamen, luego de quedarse con su grupo ganándole al local Canadá y de despachar a Argelia con un sólido 2-0 en los 16avos de final.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Suiza, sin fútbol libre

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: