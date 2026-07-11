Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs.Suiza
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026.
Luego de lo que fue una de las remontadas más espectaculares de la historia de la Copa del Mundo, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro.
Tratándose de los octavos de final, la expectativa es total y los aficionados locales contarán con una amplia variedad de pantallas para seguir en directo cada detalle, ya que el partido será transmitido a través de cinco señales de televisión y streaming: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
La Scaloneta llega tras protagonizar un partido cardíaco e histórico en octavos. Pese al desahogo, el cuerpo técnico sabe que el rendimiento colectivo aún no alcanzó su techo, por lo que Scaloni evalúa variantes en el once inicial.
Con Leandro Paredes ratificado en el medio, las dudas pasan por el lateral derecho y el socio de Lionel Messi en ataque, dos puestos sin dueño fijo, sin descartar tampoco el ingreso de Nicolás González.
Enfrente estará la dura Suiza, que viene de dar el golpe al eliminar a Colombia en una extenuante definición por penales tras 120 minutos de juego. El combinado helvético marcha invicto en el certamen, luego de quedarse con su grupo ganándole al local Canadá y de despachar a Argelia con un sólido 2-0 en los 16avos de final.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Suiza, sin fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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