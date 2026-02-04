Talleres vs Argentino de Merlo por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
Ambos equipos juegan en Rosario por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, con transmisión de TyC Sports, horario confirmado y posibles formaciones.
Talleres y Argentino de Merlo se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo cordobés busca recuperarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto de la Primera B afronta su primer partido oficial del año.
El cruce marcará el debut de ambos equipos en la actual edición de la Copa Argentina y aparece como una buena oportunidad para Talleres de reencontrarse con el triunfo. La T arrancó el Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por el mismo marcador frente a Vélez y Platense. Con apenas tres puntos en el campeonato, el equipo dirigido por Carlos Tevez intentará imponer la diferencia de categorías y avanzar a la siguiente ronda del certamen federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Del otro lado estará Argentino de Merlo, que todavía no tuvo competencia oficial en 2026 debido a que la Primera B Metropolitana comenzará recién el fin de semana del sábado 14 de febrero. El conjunto del oeste bonaerense llegará con rodaje exclusivamente de pretemporada. El equipo conducido por Cristian Tula buscará dar el golpe ante un rival de Primera División y repetir campañas destacadas como la del año pasado, cuando alcanzó las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional y quedó eliminado frente a Deportivo Armenio.
Las formaciones de Talleres y Argentino de Merlo para el cruce por Copa Argentina
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. El director técnico es Carlos Tevez.
- Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López y Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina y Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martín. El entrenador es Cristian Tula.
Otros datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Estadio: Marcelo Bielsa
