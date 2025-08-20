Estudiantes vs. Cerro Porteño, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo
El Pincha parte con la ventaja de la ida y buscará confirmar su clasificación a cuartos de la Libertadores en el Jorge Luis Hirschi
Estudiantes de La Plata tendrá la chance de meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 2025 cuando reciba a Cerro Porteño este miércoles a partir de las 19 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El equipo de Eduardo Domínguez llega con ventaja tras haber ganado 1-0 en Paraguay, pero sabe que deberá ratificarlo en casa luego de una semana irregular que lo dejó sin la punta en el Torneo Clausura.
El Pincha venía con una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero el último domingo sufrió un duro revés: perdió 3-2 frente a Banfield después de ir ganando por dos goles de diferencia. Ese traspié no solo le impidió subirse a lo más alto de la zona A, sino que también encendió algunas alarmas de cara a la revancha frente al conjunto guaraní. Aun así, la ventaja mínima obtenida en Asunción gracias al gol de Santiago Ascacibar le da un margen para manejar los tiempos en La Plata.
Para Estudiantes, la Libertadores es un objetivo prioritario. La ilusión de volver a ser protagonista continental impulsa al equipo, que cuenta con la experiencia de varios referentes en su plantel y con una hinchada que promete copar el estadio para empujar a los suyos hacia la clasificación. Domínguez planea poner lo mejor a disposición, aunque también deberá estar atento a no descuidar el campeonato local.
Cerro Porteño, en tanto, arriba a esta cita con la necesidad de revertir la serie. El equipo paraguayo había acumulado un invicto de ocho partidos antes de caer en la ida, y en su liga doméstica mantiene la cima sin derrotas. El triunfo 4-3 sobre Guaraní en el último fin de semana ratificó su poderío ofensivo, algo que intentará hacer valer en territorio platense para dar la sorpresa.
El choque promete ser intenso, con el local intentando manejar la ventaja y el visitante buscando un gol que lo vuelva a meter en la pelea. El que avance se medirá en cuartos de final contra el vencedor del cruce entre Flamengo e Internacional. La noche en La Plata se presenta como una prueba de fuego para el Pincha, que sueña con seguir su camino hacia la gloria continental.
Estudiantes vs. Cerro Porteño: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.
Estudiantes vs. Cerro Porteño: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
- VAR: Carlos Orbe (ECU).
- TV: Fox Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario