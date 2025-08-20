Estudiantes vs. Cerro Porteño, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

El Pincha venía con una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero el último domingo sufrió un duro revés: perdió 3-2 frente a Banfield después de ir ganando por dos goles de diferencia. Ese traspié no solo le impidió subirse a lo más alto de la zona A, sino que también encendió algunas alarmas de cara a la revancha frente al conjunto guaraní. Aun así, la ventaja mínima obtenida en Asunción gracias al gol de Santiago Ascacibar le da un margen para manejar los tiempos en La Plata.