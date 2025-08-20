Vélez apartó del plantel a Thiago Fernández: el motivo detrás de la decisión
La dirigencia del “Fortín” lo comunicó de manera oficial y las horas del futbolista de 21 años en el equipo están contadas: todos los detalles.
La novela entre Thiago Fernández y Vélez llegó a su capítulo final. El club confirmó oficialmente que el delantero de 21 años será apartado del plantel profesional tras negarse a renovar su contrato, lo que le permitirá marcharse en condición de libre a fin de año. Su futuro ya está definido: jugará en el Villarreal de España, aunque recién lo esperan en 2026.
En un comunicado, la institución de Liniers explicó que, al no prosperar ni la negociación con el jugador ni un acuerdo con el Villarreal por un resarcimiento económico, Fernández entrenará con un esquema diferenciado al de sus compañeros hasta que finalice su vínculo.
“Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar. Por tal motivo, a partir de este momento será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado”, señala el comunicado.
Desde la dirigencia remarcaron la importancia de “establecer parámetros de trabajo y conducta por encima de los nombres circunstanciales” y subrayaron la inversión que el club realiza en sus juveniles: “Formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo, sin pretender obtener beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield”.
Los números de Thiago Fernández en Vélez
El volante, que supo demostrar mucho nivel desde el arranque de su carrera, sumó en total 48 partidos en el primer equipo, en los que anotó 6 goles y brindó 9 asistencias. Con la camiseta del “Fortín” formó parte del plantel que obtuvo el campeonato del Torneo de la Liga y la Supercopa Internacional, dos trofeos muy recordados por los hinchas.
