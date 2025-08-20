Vélez apartó del plantel a Thiago Fernández: el motivo detrás de la decisión

“Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar. Por tal motivo, a partir de este momento será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado”, señala el comunicado.