Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Unión y Gimnasia jugarán este lunes desde las 22 en el Estadio 15 de Abril. El cruce mostrará a un local que viene demostrando solidez a lo largo del campeonato y con un visitante que llega revitalizado después de asegurarse su clasificación en la última jornada.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón sostuvo durante toda la primera fase un rendimiento parejo que lo llevó a terminar segundo en la zona A con 25 unidades, apenas un escalón por debajo de Boca. El empate sin goles en su excursión a Alberdi dejó buenas sensaciones y confirmó que el funcionamiento ha encontrado una madurez notable.
Del lado de Gimnasia la realidad también invita al optimismo. Aunque su clasificación dependió de una combinación de resultados, el cierre con una contundente victoria 3-0 frente a Platense le permitió meterse séptimo en la zona B con 22 puntos. En las últimas fechas logró hilvanar cuatro triunfos en seis partidos y recuperó una dinámica ofensiva que había mostrado altibajos durante el torneo.
Unión vs. Gimnasia: probables formaciones
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Gimnasia: Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Unión vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
