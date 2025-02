Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Instituto

El equipo santafesino no ha tenido un buen inicio de campeonato y hasta el momento no ha logrado conseguir una victoria. En su debut cayó ante Estudiantes por 3-1, luego rescató un empate en la Bombonera con Boca gracias a un agónico gol de Franco Fragapane, pero posteriormente perdió ante Tigre y Argentinos Juniors. Con un solo punto en la tabla, se encuentra en el penúltimo lugar de la Zona A y necesita un triunfo para no seguir hundiéndose en los últimos puestos.

Por el lado de Instituto, el equipo dirigido por Pedro Troglio ha tenido un comienzo irregular, alternando victorias y derrotas: La Gloria arrancó con una goleada sobre Gimnasia en Alta Córdoba, pero luego cayó frente a River en el Monumental en un partido que se le escapó sobre el final. Después, volvió a la senda del triunfo con una victoria ante Vélez, aunque en la última jornada sufrió una caída frente a Platense. Actualmente, el conjunto cordobés se ubica en la séptima posición de la Zona B con seis unidades.

El duelo se presenta como una gran oportunidad para el local de enderezar su rumbo y darle una alegría a su gente. Sin embargo, el visitante no será un rival fácil, ya que ha demostrado ser un equipo peligroso y con buenos recursos ofensivos.

union instituto.jpg

Cómo ver en vivo Unión vs Instituto

El partido será transmitido por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.