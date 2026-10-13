Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El "Xeneize" afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho. El mediocampista debió abandonar el campo de juego durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el Torneo Clausura.