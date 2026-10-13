Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca y Vasco da Gama se enfrentan este martes, desde las 21.30, en La Bombonera, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro, que será televisado por ESPN, contará con el arbitraje del chileno Piero Maza, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR.
El "Xeneize" afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho. El mediocampista debió abandonar el campo de juego durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el Torneo Clausura.
En su última presentación, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena rescató un punto en Córdoba que le permitió seguir prendido en la lucha por la Tabla Anual. Si bien estiró a 17 partidos su invicto, perdió a su capitán y referente de cara al compromiso internacional.
Del otro lado estará Vasco da Gama, que atraviesa una temporada irregular en el Brasileirao y suma 35 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso. El conjunto carioca viene de empatar sin goles frente a Remo y llega a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Independiente Santa Fe en cuartos de final.
Formaciones de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vasco da Gama
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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