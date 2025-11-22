Rosario Central vs. Estudiantes de la Plata por los octavos del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Rosario Central, que acaba de ser coronado por la AFA como campeón de la Liga Profesional 2025 por su desempeño en la Tabla Anual, buscará ratificar su buen momento este domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. El "Canalla" recibirá a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, en un partido cargado de tensión.