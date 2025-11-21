Vélez vs. Argentinos Juniors, por los Playoffs del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El cruce no solo define un clasificado, sino también el posible rival del ganador del duelo entre Boca y Talleres, lo que agrega un atractivo adicional. El choque entre Vélez y Argentinos promete ser un partido de detalles, de duelos individuales y de lectura táctica, en el que ambos buscarán imponer su estilo para seguir avanzando en un torneo que entra en su fase más apasionante.

Vélez vs. Argentinos Juniors: probables formaciones

Vélez : Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Vélez vs. Argentinos Juniors: otros datos

Hora: 20:00.

20:00. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: ESPN Premium.