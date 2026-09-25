Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Paraguay

El historial inmediato favorece al conjunto paraguayo, que en el debut del Grupo B amargó al combinado nacional tras dar vuelta un 1-0 parcial con goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza. Sin embargo, la jerarquía táctica del equipo de Diego Placente supo reinventarse a tiempo: abrochó triunfos clave, corrigió errores defensivos y potenció individualidades como las de Ian Subiabre y el propio Espíndola para meterse de prepo en la pelea por la presea dorada.