Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Paraguay
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Argentina vs. Paraguay por Juegos Suramericanos.
La emoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llega a su punto culminante este viernes. La Selección Argentina Sub 19 y su par de Paraguay se verán las caras en el césped del Estadio Marcelo Bielsa, para disputar el encuentro definitivo que consagrará al campeón y dueño de la ansiada medalla de oro.
El partido se juega desde las 15 horas, con televisación de TyC Sports y el arbitraje de Oswaldo Contreras.
El historial inmediato favorece al conjunto paraguayo, que en el debut del Grupo B amargó al combinado nacional tras dar vuelta un 1-0 parcial con goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza. Sin embargo, la jerarquía táctica del equipo de Diego Placente supo reinventarse a tiempo: abrochó triunfos clave, corrigió errores defensivos y potenció individualidades como las de Ian Subiabre y el propio Espíndola para meterse de prepo en la pelea por la presea dorada.
En la vereda de enfrente, la Albirroja demostró solidez colectiva y un temperamento inquebrantable en los minutos finales, tal como lo evidenció en su semifinal frente a los trasandinos. Con antecedentes históricos de peso en la competencia —donde ambas naciones buscan sumar laureles al nivel de las potencias continentales—, el césped del Coloso rosarino promete un espectáculo imperdible para cerrar a lo grande la cita deportiva regional.
Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Paraguay
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports en cada servicio de cable:
- Flow: Canal 22 (SD) y Canal 101 (HD).
- DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).
- Telecentro: Canal 106 (SD) y Canal 1018 (HD).
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