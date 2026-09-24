Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Portugal y Gales chocan este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el José Alvalade de Lisboa, por la primera fecha del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos del torneo.
La selección lusa comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus, quien hará su debut absoluto. El técnico asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez, quien dejó el banco de suplentes luego de que Portugal quedara eliminado ante España en los octavos de final.
Gales, en tanto, no logró clasificarse a la Copa del Mundo tras caer ante Bosnia y Herzegovina por penales en el repechaje. Ahora, el conjunto dirigido por Craig Bellamy afrontará su regreso a la Liga A del certamen después de haber conseguido el ascenso en la edición anterior.
El Grupo A4 se completa con Noruega y Dinamarca, que se enfrentarán este jueves en el inicio de la competencia.
Formaciones de Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Jorge Jesus.
- Gales: Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango, Chris Mepham, Jay Dasilva; Charlie Savage, Ethan Ampadu, Jordan James; Daniel James, Kieffer Moore y Brennan Johnson. DT: Craig Bellamy.
Cómo ver en vivo Portugal vs. Gales
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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